İzmir'de karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
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İzmir'de karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

09.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:30
İzmir'de karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Beydağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedavi altına alındı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedavi altına alındı.

Mutaflar Mahallesi'nde yaşayan Güllü (69) ve Şükrü Baydı (71) çiftinden haber alamayan yakınları eve geldi.

Yaşlı çifti evde hareketsiz gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çiftten Güllü Baydı, durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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