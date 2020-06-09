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İzmir'de karabuğday denemelerinde başarı sağlandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ekimi yapılan greçkanın (karabuğday bitkisi) olumlu sonuç verdiği bildirildi.

İzmir'de karabuğday denemelerinde başarı sağlandı
09.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:52

İzmir'in Çeşme ilçesinde ekimi yapılan greçkanın (karabuğday bitkisi) olumlu sonuç verdiği bildirildi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı yazılı açıklamada, gluten içermeyen ve yüksek protein değerine sahip karabuğday bitkisinden Çeşme ilçesinde oldukça başarılı sonuç aldıklarını kaydetti.

Özen, üreticilere yeni renkler sağlayacak ve üretimi zenginleştirecek alternatif ürünlere önem verdiklerini vurgulayarak, karabuğday bitkisinin 20 kilo tohumunu ilçede özellikle arı üreticilerine dağıttıklarını ve ekimini gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Karabuğday bitkisi doğada çiçek olmadığı dönemde çiçekleniyor ve 90 günlük ömrünün 45 gününde çiçekte kalıyor. Çiçeğinin ballı olması nedeniyle arıcılık açısından önemli." ifadelerini kullanan Özen, şunları kaydetti:

"Arıcılar, çiçek bulamadıkları dönemde arılarını çiçeğin çok olduğu bölgelere taşımak zorundalar. Karabuğday sayesinde üreticiler arılarını taşımaktan ve nakliye sorunundan kurtulurlar. Karabuğday bitkisinin çiçeğinden elde edilen bal dünyada diğer ballara göre de daha pahalıya satılıyor. Bu sene 20 kilo ile başladığımız üretimi seneye arttıracağız. Üreticilerimizden de bitkiye talep var."

Karabuğdayın kuzukulağıgiller familyasından geldiğine dikkati çeken Özen, glutensiz üründen pilav, salata, çorba, özellikle çölyak hastaları için ekmek, kek, kurabiye gibi ürünlerin yapıldığını kaydetti.

Özen, katma değeri yüksek ürünün az yağ içerdiği için sporcular tarafından da tercih tercih edildiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi Çeşme'nin biyoçeşitlilik olarak zenginliğine de vurgu yapan Özen, açıklamasında, "Üretimde biyoçeşitliliği önemsiyor bu kapsamda ilçelerimizde hem üreticilerimize gelir sağlayacak hem de ürün çeşitliliği açısından bölgeye uyum sağlayacak ürünleri ilimize kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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