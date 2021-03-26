İzmir'de kar yağdı, yol kapandı

İZMİR'in Beydağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle Nazilli Karayolu trafiğe kapandı.

İZMİR'in Beydağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle Nazilli Karayolu trafiğe kapandı. Ekipler, yol açma çalışmalarını sürdürürken, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Beydağ-Nazilli Karayolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Sokak hayvanları için de belli noktalara kuru mama ile ekmek bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI