İzmir'de kar yağdı, yol kapandı
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İzmir'de kar yağdı, yol kapandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

İZMİR'in Beydağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle Nazilli Karayolu trafiğe kapandı.

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İZMİR'in Beydağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle Nazilli Karayolu trafiğe kapandı. Ekipler, yol açma çalışmalarını sürdürürken, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. 

Gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Beydağ-Nazilli Karayolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de mahsur kalan vatandaşları kurtardı.  Sokak hayvanları için de belli noktalara kuru mama ile ekmek bırakıldı.


İzmir'de kar yağdı, yol kapandı
İzmir'de kar yağdı, yol kapandı
İzmir'de kar yağdı, yol kapandı
İzmir'de kar yağdı, yol kapandı
İzmir'de kar yağdı, yol kapandı
İzmir'de kar yağdı, yol kapandı
İzmir'de kar yağdı, yol kapandı
İzmir'de kar yağdı, yol kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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