06.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:57

İzmir'de kar yağışı başladı

İzmir'de etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz bir örtüyle kaplandı.

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı, İzmir'de de kendini gösterdi. İzmir'in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Dün akşam kıyı hattında yağmur başlayan yağış, iç kesimlere ilerledi. Yağış kentin yüksek kesimlerine kar olarak düştü ve dağlar beyaza büründü. Yer yer kuvvetli olan yağmur, 300-400 metre rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü. Kar nedeniyle trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken heyelan riskine bağlı olarak yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Sabuncubeli Tüneli'nin üzerindeki yolun trafiğe kapandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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