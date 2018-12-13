İzmir'de 'Kar' Yağışı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, hafta başından bu yana belirli aralıklarda etkili olan karın kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle yerler karla kaplandı. Deniz seviyesinden 1135 metre yükseklikte bulunan Bozdağ Mahallesi'nde, 20 gündür etkili olan soğuk, kar yağmasına neden oldu. Kar yağışının ardındın önlem almayan sürücüler, özellikle yokuş yukarı olan yollarda zorluk yaşadı. Bunun üzerine harekete geçen Karayolları ve belediye ekipleri, kalınlığı 5 santimetreye ulaşan karlı yollara tuzlama çalışması yaptı.

- İzmir