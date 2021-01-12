İzmir'de kar bekleniyor mu 2021 | İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları nedeniyle kar yağıp yağmayacağı merak konusu olmaya başladı. İzmirlilerin merak ettiği İzmir'de kar bekleniyor mu 2021 sorusunun cevabuını sizler için derledik. İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından illere ait hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde rüzgar esmesi bekliyor. Peki, İzmir'de kar bekleniyor mu 2021?

Meteoroloji hava durumu tahminlerini duyurdu. Günlük hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun (Ankara, Çankırı, Yozgat ve Sivas) aralıklı yağmur ve sağanak, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

14 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI 2021

Konu hakkında araştırma yapan İzmirliler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesine girdiklerinde tahmini hava durumu raporlarını görebilir. 5 günlük raporda henüz bir kar yağışı uyarısı bulunmuyor.