Kapalı olan kahvehanenin önünde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı
15.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:11
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kuvvetli Mahallesi Beydağ Caddesi üzerinde kapalı olan bir kahvehanenin önündeki masada oturan B.T ile Halil Bilgen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle B.T, Bilgen'i pompalı tüfekle yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalçasından yaralanan Bilgen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
B.T, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp