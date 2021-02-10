İzmir'de kapağı çalınan rögara düşen 85 yaşındaki kadın yaralandı
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İzmir'de kapağı çalınan rögara düşen 85 yaşındaki kadın yaralandı

10.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:34
İzmir'de kapağı çalınan rögara düşen 85 yaşındaki kadın yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde kapağı çalınan rögara düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde kapağı çalınan rögara düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozağaç Mahallesi'ndeki bir demir rögar kapağı, 2 hırsız tarafından çalındı.

Bir müddet sonra kaldırımda yürüyen 85 yaşındaki Perihan E, etrafında çöpler bulunan rögarı fark etmeyip içine düştü.

Çevredekilerce fark edilen Perihan E, düştüğü yerden çıkarıldı. Ayağında ve kolunda kırıklar oluşan kadın, yakınları tarafından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, üzerine eski bir koltuk koyarak rögara, başka birisinin düşmemesi için önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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