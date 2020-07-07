İzmir'de kanlı pusu 1 ölü, 2 yaralı
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İzmir'de kanlı pusu 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de kanlı pusu: 1 ölü, 2 yaralı İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, sokakta yürüyen bir gruba silahlı saldırıda bulundu.

İzmir'de kanlı pusu 1 ölü, 2 yaralı
07.07.2020 07:58 | Son Güncelleme: 07.07.2020 08:02

İzmir'de kanlı pusu: 1 ölü, 2 yaralı
İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, sokakta yürüyen bir gruba silahlı saldırıda bulundu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Duatepe Mahallesi 626'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir grup sokakta yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet etmesi sonucu Ali Ertan (25), Emre V. ve Mehmet Emin S. yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. 3 yaralı ise arkadaşları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Ertan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertan'ın hayatını kaybettiğini duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Öte yandan, diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ali Ertan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meydana gelen silahlı saldırı ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis saldırının gerçekleştiği sokakta incelemelerde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Ertan'ı öldüren ve 2 kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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