İzmir'de kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu (4) ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİİzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın, moloz döküm sahasında ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ö. ile T.Y. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın, moloz döküm sahasında ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ö. ile T.Y. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Davut CAN/İZMİR,

Kaynak: DHA