İzmir'de kan donduran görüntü: Yavru köpeğe çarpıp kaçtı
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İzmir'de kan donduran görüntü: Yavru köpeğe çarpıp kaçtı

İzmir'de kan donduran görüntü: Yavru köpeğe çarpıp kaçtıİZMİR'in Bornova ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek öldü.

21.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:15

İzmir'de kan donduran görüntü: Yavru köpeğe çarpıp kaçtı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek öldü. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna saat 07.00 sıralarında gelen 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaşırken yavru köpeği ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.

O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü.

İzmir'de kan donduran görüntü: Yavru köpeğe çarpıp kaçtı

Kaynak: DHA

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