İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Karabağlar ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli genç, hayatını kaybetti.

29.12.2019 05:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 05:01
İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli genç, hayatını kaybetti.

Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda, S.A. yönetimindeki 35 AIN 807 plakalı kamyon, bisikletiyle ara sokaktan bulvara çıkan 20 yaşındaki Abdülmelik Nejar'a çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nejar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine gelen Nejar'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı, sinir krizi geçirdi.

Nejar'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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