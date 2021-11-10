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İzmir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kiraz'dan Ödemiş istikametine giden C.D'nin (27) kullandığı plakasız motosiklet, G.G. idaresindeki 06 AZ 0377 plakalı kullandığı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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