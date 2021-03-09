İzmir'de kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı

09.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:46
İzmir'de kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde durdurulan kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde durdurulan kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Çanakkale'den İzmir'e düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bahçeli Mahallesi Madra mevkisinde A.E'nin kullandığı üstü brandayla kapatılmış kamyonet durduruldu.

Araçta yapılan aramada 24 Somali, 1 Güney Afrika uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine Müdürlüğü teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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