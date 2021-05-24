İzmir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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İzmir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'in Karaburun ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mordoğan-Urla kara yolunda Engin Yıldırım'ın kullandığı 34 SL 9618 plakalı otomobil ile N.Ü. idaresindeki 45 AAD 35 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü N.Ü. ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.Y. ile E.Ü. sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Yıldırım'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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