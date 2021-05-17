İzmir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Osmangazi Mahallesi'nde, Onur Ç'nin kullandığı 06 BP 6994 plakalı kamyonet, Laka köyü girişinde, aynı yönde giden Sefa Kocaman idaresindeki 09 ACF 511 plakalı motosikletle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Kocaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel