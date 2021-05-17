İzmir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Osmangazi Mahallesi'nde, Onur Ç'nin kullandığı 06 BP 6994 plakalı kamyonet, Laka köyü girişinde, aynı yönde giden Sefa Kocaman idaresindeki 09 ACF 511 plakalı motosikletle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Kocaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

İZMİR DAHA ÖNCE DAVALIK OLDUĞU ERKEK ARKADAŞINA AİT EVİN TERASINDAN DÜŞTÜ
İZMİR DAHA ÖNCE DAVALIK OLDUĞU ERKEK ARKADAŞINA AİT EVİN TERASINDAN DÜŞTÜ
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ben Affleck Burak Sergen Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 17:31:14. #1.13#

title