İzmir'de kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü öldü
İzmir'in Buca ilçesinde kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
01.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:54
İzmir'in Buca ilçesinde kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ferhat E. (23) idaresindeki 35 ZK 611 plakalı kamyonet, Yeşilbağlar Mahallesi'nde Adnan L. (42) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü Adnan L. olay yerinde hayatını kaybetti.
Ehliyeti olmadığı tespit edilen kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Motosiklet sürücüsünün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA