İzmir'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 7 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'nden ilçe merkezi yönüne giden Süleyman A. (35) idaresindeki 35 AB 671 plakalı kamyonet, Aktaş Barajı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Sevim A. (30), Eymen Anıl A. (10), Bilal M. (50), Serpil M. (41), Dudu M. (20) ve Tuğba M. (10) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet
Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Süleyman A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.