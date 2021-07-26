İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Süleyman K. yönetimindeki 45 V 2492 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Ödemiş-Tire kara yolu Kazanlı Mahallesi yakınlarında Yılmaz A'nın kullandığı 35 AOJ 956 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor
Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor
TRAFİKTE BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI İDDİASINA SORUŞTURMA
TRAFİKTE BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI İDDİASINA SORUŞTURMA
Bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu
Bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Gülşen Ece Erken Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Aytaç Kara Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 19:55:31. #1.15#

title