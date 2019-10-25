İzmir'de kamyonet devrildi

İzmir'de kamyonet devrildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devrilen kamyonetin sürücü yara almadan kurtuldu.

25.10.2019 08:44
İzmir'de kamyonet devrildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devrilen kamyonetin sürücü yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 KE 407 plakalı kamyonet, Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine gittiği sırada Anadolu Caddesi Soğukkuyu Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.


Kazada, sürücü kamyonette sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yara almadan kurtulan sürücü, olay yerine gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA
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