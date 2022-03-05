İZMİR'DE KAMYON İÇİNDE 152 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

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İZMİR'DE KAMYON İÇİNDE 152 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Urla ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına gidecekleri belirlenen 2 kamyon içindeki 152 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına gidecekleri belirlenen 2 kamyon içindeki 152 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin yasadışı yollarla yurt dışına gideceğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından mahallede bulunan 2 kamyonun içinde 138'i Afganistanlı, 10'u Suriyeli ve 4'ü Pakistanlı 152 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Gözaltına alınan ve organizatör oldukları belirlenen 2 şüphelinin işlemlerinin de sürdüğü bildirildi.

İZMİR'DE KAMYON İÇİNDE 152 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'DE KAMYON İÇİNDE 152 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'DE KAMYON İÇİNDE 152 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'DE KAMYON İÇİNDE 152 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'DE KAMYON İÇİNDE 152 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'DE KAMYON İÇİNDE 152 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Urla, Güncel, Haberler

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