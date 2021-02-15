İzmir'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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İzmir'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

15.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:12
İzmir'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Adem Çebi (43) idaresindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 48 PR 342 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan Çebi, AKS 110 ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Çebi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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