İzmir'de kamyon ve tır sürücülerinden "dijital takograf" protestosu
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İzmir'de kamyon ve tır sürücülerinden "dijital takograf" protestosu

İzmir'de kamyon ve tır sürücüleri, "dijital takograf" uygulamasının iptali için bir süreliğine yol kapatma eylemi düzenledi.

08.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:14
İzmir'de kamyon ve tır sürücülerinden

'de kamyon ve tır sürücüleri, "dijital takograf" uygulamasının iptali için bir süreliğine yol kapatma eylemi düzenledi.

Kara yolundaki yolcu ve yük taşımacılığı için dijital takograflara geçilmesini içeren ve süresi 6 ay uzatılan uygulama, İzmir'de protesto edildi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda bir araya gelen çok sayıda kamyon sürücüsü, bir süre yolu trafiğe kapattı.

Polis ekiplerinin iknası sonucu yolu açan kamyon sürücüleri, uygulamanın iptal edilmesini istedi.

Kaynak: AA
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