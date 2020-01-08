İzmir'de kamyon ve tır sürücülerinden "dijital takograf" protestosu

08.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:14

İzmir'de kamyon ve tır sürücüleri, "dijital takograf" uygulamasının iptali için bir süreliğine yol kapatma eylemi düzenledi.

Kara yolundaki yolcu ve yük taşımacılığı için dijital takograflara geçilmesini içeren ve süresi 6 ay uzatılan uygulama, İzmir'de protesto edildi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda bir araya gelen çok sayıda kamyon sürücüsü, bir süre yolu trafiğe kapattı.

Polis ekiplerinin iknası sonucu yolu açan kamyon sürücüleri, uygulamanın iptal edilmesini istedi.

Kaynak: AA