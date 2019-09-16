İzmir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'in Kınık ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İzmir'in Kınık ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bergama'dan Soma yönüne giden V.F. idaresindeki 35 L 5885 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Atmaca Arık'ın (65) kullandığı 34 DB 4279 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Arık, sıkıştığı otomobil içinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan K.A, E.A. ve O.A, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon şoförü V.F, gözaltına alındı.