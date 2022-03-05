İzmir'de kamyon içinde 152 göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'de kamyon içinde 152 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de kamyon içinde 152 göçmen yakalandı

İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, kamyon kasasında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 152 düzensiz göçmen yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, kamyon kasasında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 152 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Urla'nın Zeytineli Mahallesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak üzere bir kamyonun kasasında düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat ve koordinesi doğrultusunda Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan araştırmada 2 kamyon içerisinde göçmen kaçakçılığının organizatörü olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ile birlikte 152 de düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerinin 10'unun Suriye, 4'ünün Pakistan, 138'inin ise Afganistan uyruklu olduğu ifade edildi.

Yakalan şüpheliler gözaltına alınırken, kamyonlara da el konuldu. Adli ve idari işlemlerin ardından düzensiz göçmenlerin Geri Gönderme Merkezine sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de kamyon içinde 152 göçmen yakalandı

İzmir'de kamyon içinde 152 göçmen yakalandı

İzmir'de kamyon içinde 152 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Göçmen, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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