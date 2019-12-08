İzmir'de kamyon çaldılar Bolu'da yakalandılar
İzmir'den çaldıkları kamyonla Bolu'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'den çaldıkları kamyonla Bolu'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki 35 HSE 31 plakalı kamyonun çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu kamyonu D-100 kara yolunda durdurdu.
Kamyonda bulunan İ.Ö. (51) ve R.T. (34) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğünün bahçesine çekilen kamyon sahibine teslim edilecek.