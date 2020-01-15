İzmir'de Kamu-Sen üyelerinden protesto

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:52

KAMU-Sen İzmir İl Temsilciliği, memur maaşlarına yönelik zam oranını maaş bordrolarını yakarak protesto etti. İl Temsilcisi İrfan Toksoy, "TÜİK'in resmi rakamlarına göre geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama yüzde 10.9, mutfak tüpü yüzde 17.6, doğalgaz yüzde 22, elektrik yüzde 18.3 zamlanmışken, maaşlara yüzde 4 zam yapmak, adeta memur ve emeklilerle alay etmek demektir" dedi.

Kamu-Sen İzmir üyeleri, Konak Meydanı'ndaki SGK binası önünde toplanarak, memur maaşlarına yönelik yapılan zamları protesto etti. Ellerinde, 'İnsan gibi yaşamak istiyoruz', 'Memura gelince gıdım gıdım' dövizleri taşıyan yaklaşık 50 sendika üyesi, maaş bordrolarını yaktı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kamu- Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, "TÜİK'in resmi rakamlarına göre, geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama yüzde 10.9, doğal gaz yüzde 22, elektrik yüzde 18.3 zamlanmışken, maaşlara yüzde 4 zam yapmak adeta memur ve emeklilerle alay etmek demektir. 2019'daki ilk enflasyon hedefine göre maaşlara toplam yüzde 9.2 zam yapılmıştır. 2019 yılında gerçekleşen resmi enflasyon ise yüzde 11.84 olmuştur. Buna göre memur maaşları enflasyonun gerisinden gelmektedir. Kaldı ki, bu oran TÜİK'in enflasyon sepetindeki, çoğunu halkın tüketmediği 418 madde 895 çeşit ürünün ortalama artışını göstermektedir. Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları ise 2019'da gerçekleştiği ilan edilen, resmi enflasyonun kat kat üzerindedir. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamalar enflasyonun üzerinde zamlanmıştır. Memur maaşlarına yüzde 4+4 zam yapmak hangi vicdanla, hangi adalet anlayışıyla bağdaşır" dedi.

Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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Kaynak: DHA