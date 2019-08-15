15.08.2019 17:10

İzmir'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde bugün ameliyat oldu.Leo Bebeğin anne ve babası mutluluklarını doktorlarıyla paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA