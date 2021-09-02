İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6108 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 16 HDG 34 plakalı motosikletle seyir halinde olan Mustafa Uygur (25), henüz belirlenemeyen bir neden kontrolü kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü Uygur ile arkasında yolcu konumunda bulunan Merve Arduçlu (25) yola savruldu. Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, il müdahalenin ardından yaralıları ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan sürücü Uygur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Merve Arduçlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi! SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI
Son dakika haberi! SULTANGAZİ'DE TAKSİCİ ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİNİ HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Diego Marcao Mesut Özil Ali Öztürk Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:32:43. #1.15#

title