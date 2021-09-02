Son dakika haberleri: İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri: İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6108 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 16 HDG 34 plakalı motosikletle seyir halinde olan Mustafa Uygur (25), henüz belirlenemeyen bir neden kontrolü kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü Uygur ile arkasında yolcu konumunda bulunan Merve Arduçlu (25) yola savruldu. Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, il müdahalenin ardından yaralıları ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan sürücü Uygur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Merve Arduçlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İzmir
Son dakika haberleri: İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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