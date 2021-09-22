İzmir'de kalacak yeri olmayan öğrenciler misafirhanelerde ücretsiz barınabilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kalacak yeri olmayan öğrenciler misafirhanelerde ücretsiz barınabilecek

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir'de kalacak yeri olmayan öğrenciler misafirhanelerde ücretsiz barınabilecek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki kamu kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerinin üniversite öğrencilerine ücretsiz tahsis edileceğini bildirdi.

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki kamu kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerinin üniversite öğrencilerine ücretsiz tahsis edileceğini bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda misafirhanesi ve sosyal tesisleri bulunan kurumların temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Köşger, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilerin muhtemel barınma sorununun çözümü için harekete geçtiklerini belirtti.

Kamu kuruluşların bünyesindeki misafirhane gibi yerleri öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirten Köşger, şunları söyledi:

"Ortaya çıkması muhtemel sıkıntıyı bertaraf etmek üzere bünyesinde misafirhane olan tüm kamu ve kurum kuruluşlarımızın yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah İzmir'de bu dönem herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gereken tedbirleri alıyoruz. Bütün kamu kuruluşlarımızın misafirhaneleri, öncelikle ihtiyaç sahibi olan kız öğrencilerimizden başlamak üzere, tabii erkek öğrencilerimize yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Balçova Termal'den başlayarak, Milli Eğitimin bünyesindeki uygulama otelleri, öğretmenevleri, diğer tüm misafirhanelerindeki kapasiteler öğrencilerimizin geçici konaklamaları için tahsis edilecek."

Bununla ilgili Valilik sitesinden bir telefon numarasının duyurulacağını ve "Açık Kapı" içerisinde de bir masa oluşturulacağını ifade eden Köşger, "İhtiyacı olan vatandaşlarımızın müracaatını alarak kazandıkları okula en yakın lokasyondaki misafirhane veya öğrenci yurduna yerleştireceğiz. Eğer ihtiyaç duyulursa ileriye yönelik belki başka çözümler de getirmek mümkün olacak. Ama şu an itibariyle ilk anda öğrencilerimizin müracaat ettikleri durumda kalabilecekleri belli miktarda yatak kapasitesi oluşturulmuş oldu. İlimizde yaklaşık 12 bin kişilik özel yurt kapasitesi var. Bunların da henüz dolmadığını ifade edebilirim. Yaklaşık 9 bin civarında kapasite henüz dolmuş değil. Oralar da kullanıldığı taktirde ilimizde bu süreci sıkıntı olmadan atlatacağımızı düşünüyorum." dedi.

Köşger, salgının, barınma sorununun tüm illerde olabileceğini ancak İzmir'de buna ek olarak yaşanan depremin de etkisinin görüldüğünü hatırlatarak, şöyle dedi:

"Tüm şehirlere ilave olarak bizim böyle bir sıkıntımız da oluştu. Bundan dolayı yaklaşık 5 bin civarında konut oturulamaz hale geldiği için vatandaşımız kiraya çıkmak durumunda kaldı, bunların oluşturduğu talep fazlasından mütevellit bir fiyat yükselmesi de olduğu anlaşılıyor. Bunu da öğrencilerimize yansıtmamak açısından bu ilave yurt kapasitelerinin kullanılmasının zorunlu olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah bu konuyu bu şekilde çözmüş olacağız. Şu anda ilk gelecek talebi karşılayacak kadar kapasite oluşturuldu. Kız öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanıyacağız ama Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesindeki erkek öğrenci yurtlarındaki yaklaşık bin kişilik boş kapasiteyi erkek öğrencilere tahsis edeceğiz."

Kararın öncelikle 1 aylık olduğunu ifade eden Köşger, bu konuda tüm aktörlerin çözüme katkı sunmasını istedi.

İzmir'de kalacak yeri olmayan öğrenciler misafirhanelerde ücretsiz barınabilecek

İzmir'de kalacak yeri olmayan öğrenciler misafirhanelerde ücretsiz barınabilecek

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek
Spor Hamit Altıntop Muhammed Ali Fatih Erbakan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ziya Selçuk Donald Trump Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de kalacak yeri olmayan öğrenciler misafirhanelerde ücretsiz barınabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 19:11:27. #1.12#