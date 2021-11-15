İzmir'de kahvehaneye kumar baskını: 8 kişiye binlerce lira ceza kesildi - Haberler
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İzmir'de kahvehaneye kumar baskını: 8 kişiye binlerce lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de kahvehaneye kumar baskını: 8 kişiye binlerce lira ceza kesildi

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekiplerince bir kahvehaneye düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası kesilirken, işletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde polis ekiplerince bir kahvehaneye düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası kesilirken, işletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, Çeşmealtı bölgesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. Ekipler tarafından kahvehaneye yapılan baskında; kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynamada kullanılan 64 oyun kağıdı, 65 pul ve 154 okey taşına el konuldu. - İZMİR

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