İzmir'de kahvehanede 15'inci kan bağışı buluşması
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İzmir'de kahvehanede 15'inci kan bağışı buluşması

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de kahvehanede 15'inci kan bağışı buluşması

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin'in Türk Kızılay'ın kan stoklarına destek olmak için 4 yıl önce iş yerinde başlattığı bağış kampanyalarının 15'incisi düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin'in Türk Kızılay'ın kan stoklarına destek olmak için 4 yıl önce iş yerinde başlattığı bağış kampanyalarının 15'incisi düzenlendi.

İlçede kan bağışına karşı farkındalık yaratmak üzere yaptığı çalışmalarla tanınan Mehmet Çetin, salgın şartları nedeniyle kan ihtiyacının artmasıyla müşterilerine ve ilçe sakinlerine bir kez daha bağış çağrısında bulunarak "Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü" sloganıyla kampanya başlattı.

Türk Kızılay ekiplerinin kan bağış ünitesine dönüştürdüğü Ordu Caddesindeki iş yerinde kendisi de kan veren Çetin, AA muhabirine, insanlara sorulduğunda kan vermek istediklerini ancak fırsat bulamadıklarını söylediklerini, bu fırsatı karşılarına çıkarmak için iş yerinde düzenli olarak kampanyalar düzenlediğini ifade etti.

Geçen 4 yılda başarılı kampanyalar yaptıklarını, müşterileri ve çevre halkında bağış farkındalığı yarattıklarına inandığını dile getiren Çetin, "2017 yılında başlattığımız kan bağış kampanyalarına aralıksız devam ediyoruz. 15. bağış kampanyasını düzenledik. Yaptığımız bağışların Kızılay kan stoklarının azaldığı bugünlerde iyi bir katkı getirdiğine inanıyoruz. 'Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü' sloganıyla yola çıktık. Önceki kampanyalarda 10 bin kişiye ulaşma hedefi koymuştuk. İnşallah bu kampanyalarla bu hedefi yakalayacağız" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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