İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Haberler
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İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)

KAVGA, KIZ KAÇIRMA NEDENİYLE ÇIKMIŞİzmir'in Buca ilçesinde, bir kahvehane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sezgin Gökçe (46) hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

İZMİR (DHA) - KAVGA, KIZ KAÇIRMA NEDENİYLE ÇIKMIŞ

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kahvehane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sezgin Gökçe (46) hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. Olayın ardından yapılan geniş çaplı soruşturmada, taraflar arasında kız kaçırma olayı nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Öte yandan, kaçan bir şüphelinin aranmasına devam edildiği ve hastanedeki 4 şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri | İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

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