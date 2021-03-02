İzmir'de kafeler açılacak mı? (1 Mart) İzmir'de kafeler ne zaman açılacak? İzmir'de kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı?

İzmir'de kafeler açılacak mı? (1 Mart) İzmir'de kafeler ne zaman açılacak? Kanine Kararları kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu renk olarak sınıflandırıldı. Kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı?

İzmir'de koronavirüs kısıtlamaları son gelişmeler ile belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, risk durumu turuncu olarak belirlenen illerimizde bir çok kısıtlamanın devam edeceğini duyurdu. Alınan karara göre kısıtlamalar her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Düşük ve az riskli olan illerde ise kısıtlamalar kaldırılacak.

İZMİR'DE KAFELER AÇILACAK MI?

Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir." dedi.Bu açıklamalara göre İzmir'de restoranlar sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle faaliyetini sürdürebilecek.

HAFTA SONU KISITLAMALARI

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. İzmir'de pazar günü devam edecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

OKULLARIN DURUMU

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.