İzmir'de kafe ve restoranlarda tam gaz normalleşme hazırlığı
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İzmir'de kafe ve restoranlarda tam gaz normalleşme hazırlığı

İzmir'de kafe ve restoranlarda tam gaz normalleşme hazırlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Haziran'da başlaması beklenen normalleşme sürecinin ikinci aşaması için kabine toplantısından çıkacak yeni kararlar beklenirken, İzmir'de kafe ve restoran işletmecileri normalleşme için açılış hazırlıklarını sürdürüyor.

1 Haziran'da başlaması beklenen normalleşme sürecinin ikinci aşaması için kabine toplantısından çıkacak yeni kararlar beklenirken, İzmir'de kafe ve restoran işletmecileri normalleşme için açılış hazırlıklarını sürdürüyor.

Tüm esnaf, 1 Haziran tarihinde başlaması beklenen normalleşme sürecini bekliyor. Bir süredir paket servis ve gel al yöntemiyle hizmet veren; kafe, restoran ve diğer yeme içme sektörü işletmeleri de, yeni alınacak kararlarla beraber işletmelerinin açılmasını bekliyor.

İzmir'in en işlek noktalarından biri olan Kordonboyu'nda da işletmeler normalleşme hazırlıklarına hızla devam ediyor. 200'ü aşkın restoran, kafe ve diğer yeme içme türü işletmenin bulunduğu Kordonboyu'nda esnaflar, masa ve sandalyelerini yeniden dükkanlarının önüne koyarak ve temizleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

"Ümidimiz ve temennimiz kısıtlamanın 23.00'a çekilmesi"

İşletme sahiplerinden Fezair Taşçı, henüz kesin bir karar olmamasına rağmen hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Bir umutla hazırlıklarımızı yapıyoruz. Esnaflar olarak beklentimiz de kısıtlama saatinin 23.00'e çekilmesini bekliyoruz. Yaklaşık 9 ay kapalı kaldık. Hem çalışanlar hem de işletmeciler olarak bayağı zorluklar yaşadık. Ümidimiz ve temennimiz kısıtlamanın 23.00'a çekilmesi" dedi.

Bir restoranda tavacı olarak çalışan Erkan Paşalı ise "Heyecanlıyız. Restoranların açılmasını bekliyoruz. Kapalı olduğumuz süreçte hiçbir şey yapamadık. İnşallah müşterimizi yeniden kazanacağız" diye konuştu.

"Gücümüzü ve emeğimizi sarf ederek tekrardan kendimize gelmek istiyoruz"

Murat Okulmuş da, kapanma sürecinde vergi, kira ve faturalar dahil olmak üzere birçok sıkıntı yaşadıklarını ve zorlandıklarını söyleyerek, "İnşallah bir açılma olur. Saat uygulamaları da güzel olur. Gereken kurallar neyse biz de riayet etmeye hazırız; fakat bizim de artık ne durumda olduğumuzu herkes bilsin. Biz o sorumlulukla hareket ediyoruz. Gerekli olan düzeni ona göre kurmaya çalışıyoruz. Biz çalışarak gücümüzü ve emeğimizi sarf ederek tekrardan kendimize gelmek istiyoruz. Artık bu kabuklaşmış olan durumdan çıkalım. Kendimizi kurtaralım, derdimiz bu. Yetkililerden sağ duyulu kararlar bekliyoruz. Karar alırken kendilerini bizim yerimize koysunlar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İzmir'de kafe ve restoranlarda tam gaz normalleşme hazırlığı
İzmir'de kafe ve restoranlarda tam gaz normalleşme hazırlığı
İzmir'de kafe ve restoranlarda tam gaz normalleşme hazırlığı
İzmir'de kafe ve restoranlarda tam gaz normalleşme hazırlığı
İzmir'de kafe ve restoranlarda tam gaz normalleşme hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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