17.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:06

İzmir protokolü, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' için toplandı. Toplantıda kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı ve İzmir'de kadına yönelik şiddete 'sıfır tolerans' uygulanacağına vurgu yapıldı.



İzmir protokolü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Doğrultusunda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucu 75 maddeden oluşan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdüm Arttırılmasına Dair Protokol"ün İzmir bazında etkin bir şekilde uygulanması için İzmir Valiliğinde toplandı.



"Kadına şiddete 'hayır' diyoruz"



Toplantıda konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte İzmir Valiliği ve paydaşlarımızla tek yürek halinde kadına şiddete hayır diyor; şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmek istiyoruz. Ayrıca 20 Aralık'da tüm ilçelerimizde Kaymakamlarımızın Başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımları ile eş güdümlü olarak bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Bu doğrultuda ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte İzmir Valiliği ve paydaşlarımızla tek yürek halinde kadına şiddete 'hayır' diyoruz, şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmek istiyoruz" dedi.



Kadına yönelik şiddete 'sıfır tolerans'



İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru ise "Bizler kadına şiddet meselesinin devlet sorumluluğumu taşımaktayız. Sıfır toleransla, sıfır şiddetten ulaşana kadar, işin gereğini yerine getirme konusunda, kararlı bir şekilde gereken adımları atacağız. Bu bağlamda şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi için çok boyutlu ve tüm tarafların katkısıyla, inşallah 2020 yılında bu konuda çok daha olumlu bir netice elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Toplantıya İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA