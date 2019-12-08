İzmir'de kadına şiddete karşı "Turuncu Yürüyüş" düzenlendi
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İzmir'de kadına şiddete karşı "Turuncu Yürüyüş" düzenlendi

Birleşmiş Milletlerin (BM) cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyası kapsamında İzmir'de "Turuncu Yürüyüş" gerçekleştirildi.

08.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:26
İzmir'de kadına şiddete karşı

Birleşmiş Milletlerin (BM) cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyası kapsamında 'de "Turuncu Yürüyüş" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bulvarı'nda bir araya gelen çoğunluğun kadınların oluşturduğu grup, 'na yürüdü.

"Kadına şiddete hayır", "Kadınlar ölmesin", "Anne ne olur ölme" gibi dövizler taşıyan gruba, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşlik etti.

Kaynak: AA
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