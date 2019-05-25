"İzmir'de kadın konukevi yetersiz"

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, yasadaki şartları taşıyan ilçe belediyelerinin sorumluluklarını yerine getirerek kadın sığınma evi açması gerektiğini bildirdi.

Büyükdağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Mayıs'taki oturumunda İzmir'de "Kadın Sığınma Evleri" ile ilgili konuyu gündeme getirdiğini hatırlattı.

Yasa gereği nüfusu 100 binin üzerinde olan yerel yönetimlerin kadın sığınma evi açma zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Büyükdağ, ancak İzmir'de bu şartları taşıyan 13 belediyenin sadece 2'sinde sığınma evi bulunduğunu kaydetti.

Bu tablonun İzmir'e yakışmadığını ve yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluğu alması gerektiğini belirten Büyükdağ, şunları ifade etti:

"5393 Sayılı yasanın 14. maddesinin "A" bendinde 'Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadırlar.' ibaresi yer almaktadır. Ancak İzmir'de kadın konukevleri açısından maalesef olumsuz bir tabloyla karşı karşıyayız. Yasal zorunluluğun gereği nüfusu 100 binin üzerinde olan 13 ilçemizden sadece 2 ilçemizde kadın konukevi mevcut. Bazı ilçe belediyelerimizde ise tadilat gibi gerekçelerle hizmet durdurulmuş durumda. Açılacak kadın sığınma evlerinde kadınların yeniden topluma kazandırılmaları sağlanmalıdır. Konukevinde kalan kadınlara psikolojik ve hukuksal desteğin yanında onların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına da yardımcı olmalıyız. Sığınma evleri aile içi şiddetten etkilenen çocukları da kapsamaktadır. Amacımız çocuklarımızın da topluma kazandırılması için gerekli desteğin sağlanmasıdır."

Sadece Ödemiş ve Bayraklı belediyelerinde kadın konukevi bulunduğu bilgisini veren Büyükdağ, şartları taşıyan diğer 11 ilçenin de ivedilikle kadın sığınma evi oluşturması gerektiğine dikkati çekti.

Büyükdağ, bu konuda atılacak adımların yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA