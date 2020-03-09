İzmir'de kadın ESHOT şoförü sayısı artıyor Bugün itibarıyla 31 olan kadın otobüs şoförü sayısı yakın zamanda 64'e yükselecek. Hedef sayıyı yüz olarak belirleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi bu ay sonunda ilana çıkacak.

Müjdeyi ilk kez ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz, Radyo Trafik İzmir canlı yayınında verdi.

Radyo Trafik İzmir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İzmir'in kadın şoförlerini konuk etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ESHOT'ta şoför olarak göreve başlayan Fatma Nihal Buruk Keleş, "Ulaşıma Dair Özel" programında Esra Balkanlı'nın sorularını yanıtladı. Programa telefon bağlantısıyla katılan ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz, bugün itibarıyla 31 olan kadın otobüs şoförü sayısının yakın zamanda 2'ye katlanacağını söyledi. Sertpoyraz, ESHOT şoförü olmak isteyen İzmirli kadınlara da Radyo Trafik İzmir aracılığıyla bir de müjde verdi.

KADIN ŞOFÖRLERİN SAYISI ARTIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla başlattıkları çalışmalar sonucunda Eylül ayında işe başlayan 29 kadın otobüs şoförü sayısının bugün itibarıyla 31'e yükseldiğini anlatan ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz, 33 kadın şoförün daha işe başlaması için tüm prosedürlerin tamamlandığını bildirdi. Sertpoyraz, yakın zamanda işbaşı yapacaklarla birlikte İzmir'de belediye otobüsü kullanan kadın şoför sayısının 64'e yükseleceğini duyurdu.

"KADINLAR İLANLARIMIZI TAKİP ETSİN"

Radyo Trafik İzmir aracılığıyla otobüs şoförü olmak isteyen kadınlara çağrıda bulunan Sertpoyraz, "Bu ay sonunda yeniden bir ilana çıkacağız. Kadınlarımız İŞKUR'daki ilanlarımızı takip etsin. 46 yaşından gün almamış, E sınıfı ehliyet sahibi, yüz kızartıcı bir suç işlememiş tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Kadın şoförlerimizde tecrübe aramıyoruz, çünkü biz onları gerekli eğitimlere tabi tutuyoruz. Kadınlarımızın iş hayatında olması için böyle bir ayrıcalık tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

HEDEF SAYI 100

ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz, yüz kadın ESHOT şoförünün İzmir yollarında olmasını hedeflediklerinin altını çizdi ve ekledi:

"Talebe göre bu sayı artabilir, bu da bizi gururlandırır. Kadın şoförlerimiz, 8-9 aydır otobüslerimizin direksiyonlarında görev yapıyor. İzmirlilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Elbette her sektörde olumsuz yaklaşımlar olabilir ama bunlar bizi yıldırmayacak, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Bir kadın olarak tüm kadınlarımızı yılmadan bu işin içinde olmaya davet ediyorum"

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREN BİR KADIN: FATMA NİHAL BURUK KELEŞ

"Ulaşıma Dair Özel" programının stüdyo konuğu olan ESHOŞ Şoförü Fatma Nihal Buruk Keleş ise kadınlara ve İzmirlilere önemli mesajlar verdi. Öncelikle işe başlama sürecini anlatan Keleş, "13 yaşındayken otobüs şoförü olup başka başka yerler görmeye karar verdim. Ehliyetimi de direkt B sınıfı yerine E sınıfı aldım. Daha sonra evlendim, kızlarım oldu. Hayalimi öteledim ama sağ olsun Belediye Başkanımız Tunç Soyer bize gerçekten çok güzel bir imkan tanıdı, birçok kadının hayalini gerçekleştirdi. Başvurularımızı yaptıktan sonra zorlu bir süreç yaşadık. Biz kadın olduğumuz için işe alınmadık. Erkeklerin geçtiği sınavlardan geçtik. Sınavı geçemeyen arkadaşlarımız oldu. Mülakatların ardından da ileri sürüş teknikleri eğitimi aldık. Eğitimler bittikten sonra bağlı bulunduğumuz garajda da eğitime tabi tutulduk. Psikolog onayı olmadan da göreve başlayamıyoruz." şeklinde konuştu.

DİĞER ŞOFÖRLERDEN BEKLENTİLERİ

"ESHOT'ta çalışan tüm şoförler insan taşıdığının bilincindeler, onlara zarar vermemek için elinden geleni yapıyorlar." diyen Fatma Nihal Buruk Keleş, "Biz ağır tonajlı araçlar kullanıyoruz. Bizim en ufak bir frenimiz arkadaki yolcuların büyük bir sarsıntı yaşamasına neden olabilir. Sürücüler tali yollardan önümüze çıkmasınlar. Durak haricinde durduğumuz anda arkadaki aracın bize çarpmasına neden olabiliriz. Araçlarımızın kör noktalarına da dikkat etsinler. Çok sayıda yolcu taşıyoruz, bu ağır bir yük. Biz ona göre davranıyoruz, bize karşı da dikkatli olunmasını istiyoruz." açıklamasını yaptı.

YOLCULARDAN BEKLENTİLERİ

Araç kullanırken zorlanmadığını, zor olanın yolcularla olan ilişkiler olduğuna vurgu yapan ESHOT Şoförü Keleş, "Biz insanlarla göz diyaloğumuzu kaybetmişiz. Araca bindiklerinde bir 'günaydın', 'merhaba' demeden kartlarını basıp geçiyorlar. Biz araca bindiklerinde en azından bir 'kolay gelsin' demelerini istiyoruz. En ufak bir gülümseme gün içinde yayılır ve günümüzün güzel geçmesine neden olur. Oturduğumuz yerde araç kullanıyoruz diye bakılıyor ama bizim yükümüz o kadar fazla ki… Biz oraya rahatsız bir şekilde oturup, vukuatsız ve güvenli bir şekilde son durağa ulaştığımızda rahat bir şekilde iniyoruz. Yolcunun ters bir davranışı bizim de moralimizi bozabiliyor. Kimse 'benim canım şoföre emanet' diye düşünmüyor. 2 dakika geç kaldığımızda bunun hesabını soranlar oluyor. Belki trafik yoğun ya da bir önceki durakta engelli bir yolcuyu almış diye düşünülmüyor. Hiçbir ESHOT şoförü bilinçli bir şekilde geç kalmaz." sözleriyle yolculara da önemli çağrılarda bulundu.

Kaynak: Bültenler