İzmir'de Kadın Cinayeti Davası

İzmir'de bir kadının dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülmesiyle ilgili davada, sanığın, maktulün uyuşturucu kullandığını iddia etmesi salondaki yakınları arasında arbedeye neden oldu.



İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Mehmet Sabırlı, öldürülen Dilek Mamalı'nın yakınları ile avukatlar katıldı.



Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, Mamalı'nın eve alkollü geldiğini, internette birileriyle yazıştığını, bu nedenle tartıştıklarını, bu sırada da kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.



Maktulün kendisini aldattığını iddia eden Sabırlı, amacının öldürmek değil korkutmak olduğunu, yaşanan boğuşma sırasında bıçağın istemsiz bir şekilde saplandığını savundu.



Tanık olarak ifade veren Dilek Mamalı'nın kuzeni N.M ise Mamalı'nın şiddet gördüğünü ve Sabırlı'dan ayrılmak istediğini belirterek, "Ciddi bir psikolojik baskı altındaydı. Sürekli öldürülmekten korkuyordu. Sanık bana Dilek'i öldüreceğini söylemişti. Dilek'in banka hesaplarına bakıldığında görülür. Sanığın borçlarını ödemeye çalışıyordu. Dilek çok borçlanmıştı o yüzden." dedi.



Tanık Z.T. de Dilek Mamalı ve sanık M.S. ile komşu olduğunu belirterek bir akşam ziyaret ettiği Mamalı'nın göz altlarında morluklar olduğunu gördüğünü, öldürülmekten çok korktuğunu söylediğini belirtti.



Tanık, Mamalı'ya koruma istemesi ve psikoloğa gitmesini önerdiğini ifade ederek, "Bana o zaman hazır olmadığını söyledi. 'Nereye gitsem beni öldürür' diyordu." dedi.



Sanık Sabırlı'nın Mamalı'nın gözlerinin altındaki morlukların uyuşturucu kullanmasından kaynaklandığını iddia etmesi salonda gerginliğe neden oldu.



Sanığın ağabeyi İlhan Sabırlı ile maktulün ağabeyi Mehmet Şerif Mamalı arasında yaşanan arbedeye salonda görevli çevik kuvvet ekibi müdahale etti. Şahıslar salon dışına çıkarıldı.



Dilek Mamalı'nın avukatı Eylem Mahanda ise sanığın cinayeti planladığını, kaçma planı yaptığını, bunun için araç kiraladığını iddia ederek cinayetin tasarlanarak işlendiğini savundu.



Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenmesine devam edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Dilek Mamalı, 15 Haziran'da dini nikahla birlikte olduğu Mehmet Sabırlı tarafından bıçakla öldürülmüştü.