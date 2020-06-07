İzmir'de kadın cinayeti
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İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'de kadın cinayeti İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kişi karısını bıçaklayarak öldürdü.

07.06.2020 22:16 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:20

İzmir'de kadın cinayeti

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kişi karısını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Dedebaşı Mahallesi 6111/2 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, alkol bağımlısı ve işsiz olan İ. Sezgin Anar ile karısı Güler Anar arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda İ. Sezgin Anar, karısını bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, koca İ. Sezgin Anar evden hızla uzaklaştı. Komşularının iddiasına göre, ikametten ayrılırken ev sahibine seslenen İ. Sezgin Anar'ın, eşini bıçakladığını ve kan kaybından ölebileceğini, ambulansa haber verilmesini söylediği ifade edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Güler A'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, İ. Sezgin Anar polis ekiplerince yakalanırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri evin içerisinde incelemelerde bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir'de kadın cinayeti

Kaynak: İHA

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