İzmir'de KADES ile yardım isteyen kadının imdadına jandarma yetişti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşinin kendisine zarar vereceğini anlayınca İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım isteyen kadın, jandarma tarafından kurtarıldı. Elindeki falçatayla eşine saldıran şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil çağrı ihbar hattından Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla ihbar aldı. Ekipler, hemen verilen adrese intikal etti. Bölgeye gelen ekipler, işletme içerisinde tartışmanın devam ettiğini, diğer işçilerin gergin ortamı sakinleştirmeye çalıştığını tespit etti. Ekiplerin kendisine doğru yaklaştığını gören kadın, jandarma ekibine eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Bu sırada M.K., elindeki falçata ile kadının arkasından yaklaştı. Eşinin boğazına falçatayla zarar vereceğini anlayan jandarma, şahsı etkisiz hale getirdi. Mağdur kadın ise sağ olarak kurtarıldı. Şüpheli M.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, karı-kocanın aynı iş yerinde çalıştıkları belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı