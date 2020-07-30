İzmir'de kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak içki ve cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi, iki zanlı yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak içki ve cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi, iki zanlı yakalandı. Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içki ve cinsel uyarıcı ürün sattığı öne sürülen M.K. ve sevgilisi S.E'nin evi ile depo olarak kullanılan binaya operasyon düzenledi. Operasyonda 140 litre gümrük kaçağı içki ile 1789 cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi. M.K. ile kaçak ürünlerin naklini sağladığı iddia edilen tır şoförü M.D. gözaltına alındı. Kaynak: AA