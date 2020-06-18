İzmir'de kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı İzmir'de kaçak saat ve parfüm satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.

İzmir'de kaçak saat ve parfüm satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konak ve Çeşme ilçelerindeki operasyonda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu işledikleri belirtilen M.S. ve M.M.K. gözaltına alındı.

Operasyonda, toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen çeşitli markalarda 1025 kol saati ile 171 parfüm ele geçirildi.

Zanlıların, kaçak ürünleri, "Babalar Günü"nü fırsat bilerek satmaya çalıştıkları belirtildi.

Kaynak: AA