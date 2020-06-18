İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de kaçak saat ve parfüm satmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
18.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:03
İzmir'de kaçak saat ve parfüm satmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konak ve Çeşme ilçelerindeki operasyonda "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na" muhalefet suçunu işledikleri belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen "gümrük kaçağı" saat ve parfümler ele geçirildi.
Zanlıların, kaçak ürünleri, "Babalar Günü"nü fırsat bilerek satmaya çalıştıkları belirtildi.
Kaynak: AA