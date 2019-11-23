İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

23.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:20

İzmir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanlar'da bir adreste yaptıkları incelemede, çok sayıda sahte ve kaçak içki, cinsel içerikli hap, kaçak puro buldu.

Aramada ele geçirilen 347 şişe sahte ve kaçak içki, bin 883 paket sigara ve puro ile 83 bin 455 kaçak emtiaya el konuldu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklandı.

Kaynak: AA