İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
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İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

İZMİR'de, polisin 3 ilçede düzenlediği operasyonlarda; kaçak mazot, gümrük kaçağı içki, tütün mamulleri ve çeşitli ürünler ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, polisin 3 ilçede düzenlediği operasyonlarda; kaçak mazot, gümrük kaçağı içki, tütün mamulleri ve çeşitli ürünler ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün toplum sağlığını korumak ve kayıt dışı ticaretin önüne geçmek için operasyonlar gerçekleştirdi. Konak ilçesindeki iş yerinde yapılan aramalarda bandrolsüz ve gümrük kaçağı 22 bin makaron, 4 bin 300 doldurulmuş sigara; Bornova'daki depoya düzenlenen operasyonda da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 290 bin zımba teli, 342 bin kürdan, 63 bin kağıt bardak altlığı, 16 bin balon, 176 bin 318 çeşitli ürün ele geçirildi.

Bayraklı'daki iş yerine ait depoya da aynı gün düzenlenen operasyonda, tanker içinde 9 bin 500 litre kaçak mazot; Konak'taki iş yerine ait depoda da gümrük kaçağı 9 bin 168 şişe viski, 100 şişe votka, 2 bin 21 litre kaçak etil alkol ve 57 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda F.D. (22), S.F.T. (35), G.E. (38), K.T. (39) ve S.R. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 


İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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