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İzmir'de kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de kaçakçılık operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak yollarla ülkeye sokulmuş cep telefonu parçaları ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak yollarla ülkeye sokulmuş cep telefonu parçaları ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir depoda ülkeye kaçak olarak sokulan cep telefonu parçaları bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin adreste yaptığı aramada 53 adet cep telefonu ekranı, 6 adet batarya, 15 adet cep telefonu yedek parçası, 9 adet cep telefonu camı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.D. ve M.S. isimli şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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