İzmir'de kaçakçılık baskınları: 24 milyon adet bandrolsüz makaron, 1 ton etil alkole el konuldu - Haberler
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İzmir'de kaçakçılık baskınları: 24 milyon adet bandrolsüz makaron, 1 ton etil alkole el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de kaçakçılık baskınları: 24 milyon adet bandrolsüz makaron, 1 ton etil alkole el konuldu İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık baskınlarında, aralarında 24 milyon bandrolsüz makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara ve 1 ton etil alkolünde olduğu 1 tır ve 5 kamyon...

İZMİR (İHA) - İzmir'de kaçakçılık baskınları: 24 milyon adet bandrolsüz makaron, 1 ton etil alkole el konuldu

İZMİR - İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık baskınlarında, aralarında 24 milyon bandrolsüz makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara ve 1 ton etil alkolünde olduğu 1 tır ve 5 kamyon kaçak ürünler ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Bornova ilçelerinde kaçakçılık operasyonları yaptı. Baskınlarda yapılan aramalarda; 24 milyon adet bandrolsüz makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara, bin 560 paket bandrolsüz sigara kağıdı, 1 ton etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı olmak üzere 1 tır ve 5 kamyon kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda aranan 1 şahısta yakalanırken, olayla ilgili olarak toplam 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, devletin vergi kaybına ve haksız kazanca neden olan, sağlıksız koşullarda tütün mamulleri ile makaron üretiminin önüne geçmek için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

İzmir'de kaçakçılık baskınları: 24 milyon adet bandrolsüz makaron, 1 ton etil alkole el konuldu

İzmir'de kaçakçılık baskınları: 24 milyon adet bandrolsüz makaron, 1 ton etil alkole el konuldu

İzmir'de kaçakçılık baskınları: 24 milyon adet bandrolsüz makaron, 1 ton etil alkole el konuldu

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